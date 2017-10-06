03:00 06.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Ярмоленко в звездной пятерке голеадоров

Украинский футболист и теперешний игрок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко попал в топ-пыть лучших голеадоров в рамках немецкой Бундеслиги.

Ярмоленко в звездной пятерке голеадоров

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Согласно информации дортмундцев, красивейший гол Ярмоленка из-за угла, который футболист забил в матче против "Аугсбурга" занял "бронзу" - третье место. 

Превзошли украинского футболиста только его партнер по команде украинца Синдзи Кагава и форвард "Айнтрахта" Себастьян Аллер, который исполнил невероятный удар с разворота футбольным финтом "ножницами".

Штрафной прострел в исполнении футболиста "Шальке" Леона Горетцки, который не оставил шансов голкиперу соперника вошел в "золотую" тройку голов.

Андрей Ярмоленко относительно недавно надел футболку "шмелей", но уже успел оправдать себя в матче против "Гамбурга" и "Аугсбурга".

Как сообщалось в "УРА-Информ", нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко считают самым дорогим трансферным приобретением этого сезона.


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