Ярмоленко в звездной пятерке голеадоров

Украинский футболист и теперешний игрок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко попал в топ-пыть лучших голеадоров в рамках немецкой Бундеслиги.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Согласно информации дортмундцев, красивейший гол Ярмоленка из-за угла, который футболист забил в матче против "Аугсбурга" занял "бронзу" - третье место.
Превзошли украинского футболиста только его партнер по команде украинца Синдзи Кагава и форвард "Айнтрахта" Себастьян Аллер, который исполнил невероятный удар с разворота футбольным финтом "ножницами".
Штрафной прострел в исполнении футболиста "Шальке" Леона Горетцки, который не оставил шансов голкиперу соперника вошел в "золотую" тройку голов.
Андрей Ярмоленко относительно недавно надел футболку "шмелей", но уже успел оправдать себя в матче против "Гамбурга" и "Аугсбурга".
Как сообщалось в "УРА-Информ", нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко считают самым дорогим трансферным приобретением этого сезона.