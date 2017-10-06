Ярмоленко в звездной пятерке голеадоров

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Согласно информации дортмундцев, красивейший гол Ярмоленка из-за угла, который футболист забил в матче против "Аугсбурга" занял "бронзу" - третье место.

Превзошли украинского футболиста только его партнер по команде украинца Синдзи Кагава и форвард "Айнтрахта" Себастьян Аллер, который исполнил невероятный удар с разворота футбольным финтом "ножницами".

Штрафной прострел в исполнении футболиста "Шальке" Леона Горетцки, который не оставил шансов голкиперу соперника вошел в "золотую" тройку голов.

Андрей Ярмоленко относительно недавно надел футболку "шмелей", но уже успел оправдать себя в матче против "Гамбурга" и "Аугсбурга".

Как сообщалось в "УРА-Информ", нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко считают самым дорогим трансферным приобретением этого сезона.