Опорник "Реала" выбил из игры на два месяца

Согласно информации ведомства, медики порекомендовали футболисту вести постельный режим, так как он заразился инфекцией, которая поражает сердечный перикард. Инфекция вирусная, а потому игрок вынужден будет принимать антибиотики и пройти курс специальной терапии в течении двух месяцев. Еще столько же защитнику понадобится для восстановления физической формы.

Из-за болезни спортсмен вынужден будет пропустить квалификации на ЧМ-2018, а также матчи против сборной Албании и Израиля.

Букмекеры считают мадридский "Реал" фаворитом для выхода из группы с первого места. У руководства клуба были некоторые проблемы с продлением в своем составе Карима Бензема, однако игрок уже подписал контракт до 2021 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", испанский "Реал" готов заплатить 200 млн евро за бомбардира Харри Кейна из английского "Тоттенхэма".