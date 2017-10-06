Опорник "Реала" выбил из игры на два месяца

Защитник "Реала" и сборной Испании Даниэль Карвахаль отправился в лазарет на лечение минимум на два месяца. Об этом передает Marca.
Согласно информации ведомства, медики порекомендовали футболисту вести постельный режим, так как он заразился инфекцией, которая поражает сердечный перикард. Инфекция вирусная, а потому игрок вынужден будет принимать антибиотики и пройти курс специальной терапии в течении двух месяцев. Еще столько же защитнику понадобится для восстановления физической формы.
Из-за болезни спортсмен вынужден будет пропустить квалификации на ЧМ-2018, а также матчи против сборной Албании и Израиля.
Букмекеры считают мадридский "Реал" фаворитом для выхода из группы с первого места. У руководства клуба были некоторые проблемы с продлением в своем составе Карима Бензема, однако игрок уже подписал контракт до 2021 года.
Как сообщалось в "УРА-Информ", испанский "Реал" готов заплатить 200 млн евро за бомбардира Харри Кейна из английского "Тоттенхэма".