Сборные Германии и Англии вышли в финальную стадию ЧМ-2018

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Германия и Англия вышли на Чемпионат мира 2018 года досрочно. В свою очередь Польша все еще должна ждать несмотря на рекордный "хет-трик" Роберта Левандовски.

Отмети, что ряд матчей рамках 9-го тура европейской квалификации ЧМ-2018 завершился с разгромным счетом. Так, сборная Норвегии деклассировала в гостях команду Сан-Марино (8:0), а сборная Польши разгромила команду Армении - 6:1.

Кроме того, сборная Германии обыграла со счетом 3:1 Северную Ирландию и вышла на чемпионат мира. Стоить отметить, что такой же позиции добилась и сборная Англии.

Группа C

Азербайджан - Чехия 1:2

Сан-Марино - Норвегия 0:8

Северная Ирландия - Германия 1:3

Группа E

Армения - Польша 1:6

Черногория - Дания 0:1

Румыния - Казахстан 3:1

Группа F

Мальта - Литва 1:1

Шотландия - Словакия 1:0

Англия - Словения 1:0

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", английский "Манчестер Сити" принимал у себя гостей из донецкого "Шахтера". С самых первых минут матча Фонсека выпустил на поле свой лучший состав.