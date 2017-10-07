04:00 07.10.2017 | Футбол | Новости
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Луис Суарес пройдет курс лечения

Уругвайскому таланту "Барселоны" Луису Суаресу медики проведут операцию на правом колене. Об этом передает Marca.

Луис Суарес пройдет курс лечения

Согласно информации издания, футболист ляжет под нож в начала ноября, а с таким расчетом он вернется в большой спорт не ранее декабря месяца. Крайне важно, чтобы игрок оправился после операции к моменту старта матчей сборной Уругвая, которая имеет большие шансы урвать слот в квалификациях на ЧМ-2018.

Для сине-гранатовых временная потеря Суареса также может сказаться на результатах в Испанской Суперлиге, даже не смотря на то, что каталонцы на данный момент находятся в топе турнирной таблицы.

Ранее Суарес и его коллега Лионель Месси поддержали идею о проведении ЧМ-2030 в Латинской Америке, Уругвай и Аргентина подали заявки в УЕФА, несмотря на то, что еще не определены числа следующей жеребьевки реципиентов ЧМ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно каталонская "Барселона" в "сухую" разгромила команду "Жироны".


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