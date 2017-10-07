Луис Суарес пройдет курс лечения

Согласно информации издания, футболист ляжет под нож в начала ноября, а с таким расчетом он вернется в большой спорт не ранее декабря месяца. Крайне важно, чтобы игрок оправился после операции к моменту старта матчей сборной Уругвая, которая имеет большие шансы урвать слот в квалификациях на ЧМ-2018.

Для сине-гранатовых временная потеря Суареса также может сказаться на результатах в Испанской Суперлиге, даже не смотря на то, что каталонцы на данный момент находятся в топе турнирной таблицы.

Ранее Суарес и его коллега Лионель Месси поддержали идею о проведении ЧМ-2030 в Латинской Америке, Уругвай и Аргентина подали заявки в УЕФА, несмотря на то, что еще не определены числа следующей жеребьевки реципиентов ЧМ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно каталонская "Барселона" в "сухую" разгромила команду "Жироны".