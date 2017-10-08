06:00 08.10.2017 | Футбол | Авторские статьи
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Экс-динамовец Вукоевич прогнозирует победу украинской сборной

Экс-игрок сборной Хорватии и киевского "Динамо" Огнен Вукоевич дал сравнительный анализ по поводу предстоящего матче сборной Украины и Хорватии. Об этом передает Zbirna.com.

Экс-динамовец Вукоевич прогнозирует победу украинской сборной

По словам футболиста, Шевченко делает все от него возмодное, чтобы и физически и морально настроить команду перед матчем. Действительно он является, наверное, сильнейшим на данный момент тренером среди украинских футбольных наставников.

Вукоевич, что украинцы имеют очень большой шанс для попадания в основную сетку турнира, так как у хорватов очень много футболистов находятся на больничной койке, особенно несколько хороших исполнителей и защитников. У Хорватии очень много топ-игроков "Реала", "Ювентуса", "Барселоны".

Преимущество украинцев сосредоточено в центре и на флангах - это Коноплянка и Ярмоленко. Многое будет зависеть от выносливости игроков на протяжении всех 90-то минут, все может решиться в одном угловом или штрафоном.

Как сообщалось в "УРА-Информ", главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко вынужден был отправить тренироваться полузащитников сборной Украины Александра Зинченко и Виктора Коваленко.


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