У "Баварии" новый наставник

Согласно информации сайта, Хайнкес подписал контракт с руководством клуба о начале тренерства.

Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге считает, что на данный момент кандидатура Хайнкес является идеальной. "Бавария" также рассматривала кандидатуру Томаса Тухеля, однако вынуждена была отказаться от его услуг.

В двух предыдущих периодах на посту главного тренера "Баварии" Хайнкес выиграл два чемпионата Германии. На данный момент команда имеет довольно небольшое количество очков в Бундеслиге.

Напомним, что ранее у футболистов и их тренера Карло Анчелотти возник конфликт. Футболисты жаловались на низкий уровень подготовки и тренировок, и попросту тренировались отдельно от тренера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно голкипер Том Штарке вернулся в родную "Баварию".