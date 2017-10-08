04:00 08.10.2017 | Футбол | Новости
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У "Баварии" новый наставник

Руководство мюнхенской "Баварии" и Юпп Хайнкес отныне будут работать бок-о-бок. Об этом передает официальный сайт "Баварии".

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Согласно информации сайта, Хайнкес подписал контракт с руководством клуба о начале тренерства. 

Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге считает, что на данный момент кандидатура Хайнкес является идеальной. "Бавария" также рассматривала кандидатуру Томаса Тухеля, однако вынуждена была отказаться от его услуг.

В двух предыдущих периодах на посту главного тренера "Баварии" Хайнкес выиграл два чемпионата Германии. На данный момент команда имеет довольно небольшое количество очков в Бундеслиге.

Напомним, что ранее у футболистов и их тренера Карло Анчелотти возник конфликт. Футболисты жаловались на низкий уровень подготовки и тренировок, и попросту тренировались отдельно от тренера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно голкипер Том Штарке вернулся в родную "Баварию".


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