Англичане хотят купить Месси за 400 млн евро

Английский "Манчестер Сити" готов купить аргентинского игрока Лионеля Месси почти за пол миллиона евро. Об этом передает издание as.com.
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что Месси все еще не продлил контракт с каталонским клубом до 2021 года. В "Мансити" ждут действий футболиста.
Англичане готовы выложить на стол сразу полную сумму, причем речь идет не об отступных клубу, а конкретных деньгах для самого футболиста. Сам аргентинский маэстро еще не комментировал ситуации на счет возможности своего трансфера.
В "Мансити" считают, что у Месси еще есть время подумать до окончания игрового сезона, то бишь до зимы. Руководство клуба уверено, что Месии будет легко приспособиться в новой команде, так как тут работают Чики Бегиристайн, Ферран Сориано и Хосеп Гвардиола, которые раньше тренировали "Барсу".
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявлял о намерении продлить свое соглашение с каталонским клубом еще некоторое время.