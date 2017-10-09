Англичане хотят купить Месси за 400 млн евро

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что Месси все еще не продлил контракт с каталонским клубом до 2021 года. В "Мансити" ждут действий футболиста.

Англичане готовы выложить на стол сразу полную сумму, причем речь идет не об отступных клубу, а конкретных деньгах для самого футболиста. Сам аргентинский маэстро еще не комментировал ситуации на счет возможности своего трансфера.

В "Мансити" считают, что у Месси еще есть время подумать до окончания игрового сезона, то бишь до зимы. Руководство клуба уверено, что Месии будет легко приспособиться в новой команде, так как тут работают Чики Бегиристайн, Ферран Сориано и Хосеп Гвардиола, которые раньше тренировали "Барсу".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявлял о намерении продлить свое соглашение с каталонским клубом еще некоторое время.