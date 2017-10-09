Прогноз и ставки на матч Украина-Хорватия

Обеим командам "кровь из носу" нужна победа, но на этот раз хорватам достаточно ничьи, чтобы выйти с первого места победителем, а вот нашим ребятам нужна только победа. Лидером в группе на данный момент является сборная Исландии.

Статистика играет не в пользу украинских футболистов. Общий счет по личным встречам - 4:1, а голов хорваты назабивали в наши ворота аж 13, украинцы всего лишь пять.

Однако "клетчатые" лишились очень многих игроков основы: Николы Калинича, Ковачича, Чорлука, Марко Пьяца, Тина Эдвая и Борну Баришича.

Преимуществом для украинцев станет возвращение Ракицкого, Коваленко и Зинченко после небольшого больничного "тайм-аута".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сборная Украины по футболу проиграла Исландии на выезде важнейший футбольный матч отбора на Чемпионат мира-2018.