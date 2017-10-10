Коноплянка рассказал о недостатках в матче с Хорватией

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Согласно словам футболиста, на тренировке столько не было столько ошибок и за всю квалификацию тоже.

"Нужно говорить с ребятами и смотреть друг другу в глаза и понимать, почему так. Первый тайм провели хорошо, может хорваты добавили или мы сели, у нас было ошибок много", - отметил Коноплянка.

Также вингер сборной Украины подчеркнул, что им не хватало нападающего. Поскольку, всей командн пришлось просто цепляться за мячи. К примеру, Ярмоленко даже не нравится играть там, у него не получается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины по футболу в понедельник, 9 октября, не сумела пробиться в Чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В заключительном матче группового этапа отборочного турнира подопечные Андрея Шевченко уступили у себя дома команде Хорватии со счетом 0:2. "Дубль" в ворота Андрея Пятова оформил Андрей Крамарич.