Кто из футболистов получит "Золотой мяч"

Согласно информации источника, в топовую пятерку счастливчиков попали следующие фамилии : Неймар ("ПСЖ"), Нголо Канте ("Челси"), Марсело ("Реал") и Пауло Дибала ("Ювентус").

Футбольные эксперты уверены в том, что большие шансы на успех имеет капитана сборной Хорватии Лука Модрич, который сегодня выйдет на поле в поединке против сборной Украины.

Список кандидатов еще не сформирован окончательно. Там отсутствуют такие легенды футбола как Роналдо, Месси, Ибрагимович, которые уже получали такие награды, как "Игрок года" и "Золотая бутса".

"France Football" вручал "Золотой мяч" в 1956 - 2010 годах, с 2016 года он продолжил данную традицию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в прошлом году престижная награда досталась "зубастику" Криштиано Роналдо.