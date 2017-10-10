06:00 10.10.2017 | Футбол | Новости
100175827:roman

Кто из футболистов получит "Золотой мяч"

Французское издание "France football" опубликовало имена 30 футболистов, которые могут получить награду "Золотой мяч - 2017". Об этом передает официальный сайт издания.

Кто из футболистов получит

Согласно информации источника, в топовую пятерку счастливчиков попали следующие фамилии : Неймар ("ПСЖ"), Нголо Канте ("Челси"), Марсело ("Реал") и Пауло Дибала ("Ювентус").

Футбольные эксперты уверены в том, что большие шансы на успех имеет капитана сборной Хорватии Лука Модрич, который сегодня выйдет на поле в поединке против сборной Украины.

Список кандидатов еще не сформирован окончательно. Там отсутствуют такие легенды футбола как Роналдо, Месси, Ибрагимович, которые уже получали такие награды, как "Игрок года" и "Золотая бутса".

"France Football" вручал "Золотой мяч" в 1956 - 2010 годах, с 2016 года он продолжил данную традицию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в прошлом году престижная награда досталась "зубастику" Криштиано Роналдо.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив