Кто из футболистов получит "Золотой мяч"

Французское издание "France football" опубликовало имена 30 футболистов, которые могут получить награду "Золотой мяч - 2017". Об этом передает официальный сайт издания.
Согласно информации источника, в топовую пятерку счастливчиков попали следующие фамилии : Неймар ("ПСЖ"), Нголо Канте ("Челси"), Марсело ("Реал") и Пауло Дибала ("Ювентус").
Футбольные эксперты уверены в том, что большие шансы на успех имеет капитана сборной Хорватии Лука Модрич, который сегодня выйдет на поле в поединке против сборной Украины.
Список кандидатов еще не сформирован окончательно. Там отсутствуют такие легенды футбола как Роналдо, Месси, Ибрагимович, которые уже получали такие награды, как "Игрок года" и "Золотая бутса".
"France Football" вручал "Золотой мяч" в 1956 - 2010 годах, с 2016 года он продолжил данную традицию.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в прошлом году престижная награда досталась "зубастику" Криштиано Роналдо.