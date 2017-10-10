Сборная Египта пробилась на футбольный ЧМ

В первом тайме домашней встречи с Конго, зрители, которые создали аншлаг на 86-тысячном стадионе "Долг эль-Араб" в Александрии голов не увидели.

А , на 63-й минуте лидер "фараонов" нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах ворвался в штрафную конголезцев с фланга и, получив мяч от Мохаммеда эль-Нэнни, переиграл вратаря.

Дело шло к победе подопечных Эктора Купера, когда на 88-й минуте конголезцы сенсационно сравняли счет: подачу на дальнюю штангу замкнул Арнольд Бука. Египтяне бросились вперед и на исходе добавленного времени сумели заработать пенальти. Салах реализовал на 95-й минуте одиннадцатиметровый - 2:1.

Таким образом, египтяне вернулись на главный футбольный турнир планеты через 28 лет после предыдущего выступления на мундиале в Италии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", английский "Манчестер Сити" готов купить аргентинского игрока Лионеля Месси почти за пол миллиона евро. Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что Месси все еще не продлил контракт с каталонским клубом до 2021 года.