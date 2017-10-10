Сборная Украины не смогла пробилась на ЧМ-2018 по футболу

В заключительном матче группового этапа отборочного турнира подопечные Андрея Шевченко уступили у себя дома команде Хорватии со счетом 0:2. "Дубль" в ворота Андрея Пятова оформил Андрей Крамарич.

При этом сборная Хорватии начала матч активно и первый момент был создан уже на стартовой минуте матча. По воротам пробил Манджукич, однако забить тогда ему не удалось

Первые минуты поединка "сине-желтые" безрезультатно пытались перейти центр поля и приблизиться к воротам хорватов.

После десятой минуты Евгений Коноплянка показал несколько неплохих проходов, однако забить ему не удалось. Позже Украина создала несколько острых моментов у ворот гостей. Середина и конец первого тайма были примечательны ударами Коноплянки и Степаненко.

На перерыв команды ушли с нулевым счетом.

Вместе с тем второй тайм гости начали с атак и, на этот раз им удалось реализовать свои намерения. На 62 минуте Крамарич успешно пробил по нашим воротам, а на 70-й тотже Крамарич удвоил счет.

Напомним, вчера Исландия выиграла 2:0 у Косово и впервые вышла на чемпионат мира, Ирландия победила Уэльс со счетом 0:1.

Таким образом сборная Украина закончила отбор к ЧМ-2018 на третье месте в группе, заработав 17 очков. На первом месте сборная Исландии – 22 очка, на втором – Хорватия с 20 очками.

Как сообщал УРА-Информ, сборная Украины обыграла Косово в матче девятого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.