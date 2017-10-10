Все бывает в первый раз : украинская сборная не вышла в плей-офф ЧМ-2018

Об этом передает zbirna.com.

Вчера сборная Украины не смогла одолеть хорватов, общий счет встречи - 2:0. Таким образом, в основную сетку турнира на ЧМ-2018 вышли Исландия и Хорватия. На задворках турнира остались сборная Турции и Украины.

Единожды, когда наши футболисты под руководством Олега Блохина доходили до 1 финала ЧМ был в 2006 году. По обыкновению наши ребята как раз и вылетали из турнира во время стыковых поединков.

По годам это выглядит следующим образом: ЧМ-1998 - выбыли в плей-офф, ЧМ-2002 - выбыли в плей-офф, ЧМ-2006 - прямое приглашение, ЧМ-2010 - выбыли в плей-офф, ЧМ-2014 - выбыли в плей-офф, ЧМ-2018 - не смогли преодолеть групповой барьер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", общий счет по личным встречам украинцев и хорватов - 4:1, а голов последние назабивали в наши ворота аж 13.