Согласно информации источника, Роббен решил завершить свой уход красиво, когда после вчерашнего матча, где он разыграл прекрасный "дубль" в ворота соперника, он заявил о том, что покидает клуб.

Футболист особенно гордится 2010 и 2014 годами, когда "апельсины" под его капитанством смогли завоевать серебро и бронзу на чемпионатах мира. Роббен стал четвертым лучшим бомбардиром сборной из всех игроков когда-либо выступавших под флагом Нидерландов.

Роббена считают капитаном-долгожителем, так как он носил напульсник капитана на рукаве на протяжении всех 96 матчах, которые он провел в рядах своей сборной.

"Я очень горжусь тем, что сыграл в шести престижных турнирах", - подчеркнул экс-капитан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Украины по футболу не сумела пробиться в Чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.