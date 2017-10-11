Арьен Роббен больше не оденет оранжевую майку Нидерландов

Хав-бэк немецкой "Баварии" Арьен Роббен заявил, что более не будет выступать за флаг национальной сборной. Об этом передает Telegraaf.
Согласно информации источника, Роббен решил завершить свой уход красиво, когда после вчерашнего матча, где он разыграл прекрасный "дубль" в ворота соперника, он заявил о том, что покидает клуб.
Футболист особенно гордится 2010 и 2014 годами, когда "апельсины" под его капитанством смогли завоевать серебро и бронзу на чемпионатах мира. Роббен стал четвертым лучшим бомбардиром сборной из всех игроков когда-либо выступавших под флагом Нидерландов.
Роббена считают капитаном-долгожителем, так как он носил напульсник капитана на рукаве на протяжении всех 96 матчах, которые он провел в рядах своей сборной.
"Я очень горжусь тем, что сыграл в шести престижных турнирах", - подчеркнул экс-капитан.
Как сообщалось в "УРА-Информ", сборная Украины по футболу не сумела пробиться в Чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.