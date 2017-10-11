Ди Мария скорее всего поедет в Китай

Хав-бэк "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария может отправиться в Китай во время ближайшего трансферного окна. Об этом передает Sport.es.
Согласно информации источника, агенты футболиста уже начали зондировать почву на наличие футбольных вакансий для игрока. Ранее руководство ПСЖ отказалось продавать игрока в каталонскую "Барселону" и теперь об этом сожалеют.
Парижане хотят уменьшить свои затраты на выплату игрокам зарплаты, так как в связи большими растратами на покупку футболистов во время трансферного окна необходимо "затянуть пояса", подчеркнули в директорате клуба.
Ди Мария играет за ПСЖ с августа 2015 года, где подписал соглашение продолжить выступать за французов до 2019 года. В национальном чемпионате Франции Ди Мария отметился всего лишь одной результативной голевой передачей.
Как сообщалось в "УРА-Информ", на данный момент ПСЖ не имеет никаких финансовых задолженностей, как об этом ранее утверждали в УЕФА.