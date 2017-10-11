Ди Мария скорее всего поедет в Китай

Согласно информации источника, агенты футболиста уже начали зондировать почву на наличие футбольных вакансий для игрока. Ранее руководство ПСЖ отказалось продавать игрока в каталонскую "Барселону" и теперь об этом сожалеют.

Парижане хотят уменьшить свои затраты на выплату игрокам зарплаты, так как в связи большими растратами на покупку футболистов во время трансферного окна необходимо "затянуть пояса", подчеркнули в директорате клуба.

Ди Мария играет за ПСЖ с августа 2015 года, где подписал соглашение продолжить выступать за французов до 2019 года. В национальном чемпионате Франции Ди Мария отметился всего лишь одной результативной голевой передачей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на данный момент ПСЖ не имеет никаких финансовых задолженностей, как об этом ранее утверждали в УЕФА.