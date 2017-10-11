11:41 11.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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С кем будут играть украинцы в Лиге Наций

Украинская сборная узнала о своих потенциальных соперниках в рамках престижного футбольного турнира Лига Наций. Об этом передает официальный сайт УЕФА.

С кем будут играть украинцы в Лиге Наций

Согласно информации источника, украинские футболисты попали в группу дивизиона B, где им предстоит сойтись с двумя из команд в группе: Австрией, Уэльсом, Словакией, Ирландией, Швецией, Северной Ирландией, Данией, Боснией, Чехией и Турцией.

Группой "смерти" для некоторых команд оказался дивизион А, куда попали наиболее престижные и сильные футбольные сборные. Дивизион А выглядит так: Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды.

В каждом дивизионе имеется по 12 команд, которые будут разбиты на четыре группы по три команды. Дата, время и место проведения жеребьевки покамест не сообщается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Европейский футбольный союз (УЕФА) поведал о новом формате проведения европейского турнира Лиги Наций.


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