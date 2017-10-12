19:21 12.10.2017 | Футбол | Новости
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"Барселона" планирует реконструкцию тренировочного стадиона

Каталонская "Барселона" может поменять название главного тренировочного стадиона "Камп Ноу". Об этом передает Sport.es.

Согласно информации источника, клуб уже опубликовал новость о поиске спонсора для покупки права собственности на стадион. Предполагаемая цена сделки должна составить не менее 200 млн евро.

Такое решение было принято в связи с необходимость проведение ремонта стадиона, а именно расширить вместимость стадиона до 105 тыс человек, отремонтировать крышу, сменить навесы, сменить табло, добавить места для вип-лож, а также площадок для комментаторов и журналистов.

Стадион "Камп Ноу" является визитной карточкой "барсы" на протяжении последних 50 лет. Команда недавно одержала 800 победу, 164 раза сыграл вничью, и лишь 93 раза проиграл.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно каталонская "Барселона" в "сухую" разгромила команду "Жироны".


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