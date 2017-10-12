01:00 12.10.2017 | Футбол | Новости
100176043:roman

Чилийская сборная лишилась своего наставника

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци покидает тренерский пост. Об этом передает Goal.

Чилийская сборная лишилась своего наставника

Согласно информации источника, тренер принял такое решение после того как его подопечные не смогли пробиться в основную сетку ЧМ-2018 и потерпели поражение от сборной Бразилии - 3:0.

По словам Пицци, большая часть от поражения лежит на его тренерских плечах, так как именно он определял состав, тактику игры на поле и общую стратегию на оба тайма поединка.

Чилийский 49-ти летний коуч уже договорился о расторжении контракта. Пицци тренировал национальную сборную на протяжении последней пары тройки лет и с его помощью чилийцы добились существенных результатов.

В 2016 году они завоевали кубок Южной Америки, а в 2017 году вышли в финал Кубка конфедерации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно хав-бэка донецкого "Шахтера" Фреда вызвали в Бразилию для проведения матчей в составе сборных.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив