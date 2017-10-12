Чилийская сборная лишилась своего наставника

Согласно информации источника, тренер принял такое решение после того как его подопечные не смогли пробиться в основную сетку ЧМ-2018 и потерпели поражение от сборной Бразилии - 3:0.

По словам Пицци, большая часть от поражения лежит на его тренерских плечах, так как именно он определял состав, тактику игры на поле и общую стратегию на оба тайма поединка.

Чилийский 49-ти летний коуч уже договорился о расторжении контракта. Пицци тренировал национальную сборную на протяжении последней пары тройки лет и с его помощью чилийцы добились существенных результатов.

В 2016 году они завоевали кубок Южной Америки, а в 2017 году вышли в финал Кубка конфедерации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно хав-бэка донецкого "Шахтера" Фреда вызвали в Бразилию для проведения матчей в составе сборных.