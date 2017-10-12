Луиш Фигу стал советником президента УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что португальский футболист теперь будет работать по вопросам научно-методической деятельности. Также бывший футболист "Барселоны" был профессиональным игроком и образцом того, как нужно вести себя как на поле, так и за его пределами.

В сообщении УЕФА также говорится, что Луиш Фигу является уважаемой фигурой в мире футбола.

"Мы рады, что именно он присоединился к нашей команде. Его богатый опыт поможет УЕФА" - цитирует пресс-служба организации Чеферина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международная футбольная ассоциация опубликовала новый рейтинг футбольных стран, а которых украинцы приблизились к Бельгии.