09:59 12.10.2017 | Футбол | Новости
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Луиш Фигу стал советником президента УЕФА

Бывший футболист "Барселоны", "Реала" и "Интера" Луиш Фигу назначен советником президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина. 

Луиш Фигу стал советником президента УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что португальский футболист теперь будет работать по вопросам научно-методической деятельности. Также бывший футболист "Барселоны" был профессиональным игроком и образцом того, как нужно вести себя как на поле, так и за его пределами.

В сообщении УЕФА также говорится, что Луиш Фигу является уважаемой фигурой в мире футбола.

"Мы рады, что именно он присоединился к нашей команде. Его богатый опыт поможет УЕФА" - цитирует пресс-служба организации Чеферина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Международная футбольная ассоциация опубликовала новый рейтинг футбольных стран, а которых украинцы приблизились к Бельгии. 


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