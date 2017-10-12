Шевченко начал готовить сборную к Чемпионату Европы

Об этом передает Gazzetta dello Sport.

По словам Шевченко, на данный момент он полностью сосредоточен на работе над ошибками после вылета с квалификаций на ЧМ-2018, сейчас украинские футболисты готовятся к отборочным на Лигу Европы.

"Милан" все так же остается топ-командой многих европейских чемпионатов, игроки продолжают радовать фанатов своей красивой игрой. Однако они все же не являются лидерами итальянских чемпионатов, но у Мотелее есть много времени, чтобы разогнать футболистов.

Шевченко выступал за Милан с 1999 по 2006 год и сумел забыть более 127 мячей, чем и заслужил особое уважение у итальянского клуба.

Ранее на ЧМ-2018 года вышли сборная Исландии и Хорватии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что 23 сборные обеспечили себе участие в ЧМ-2018 в России.