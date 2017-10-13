13:21 13.10.2017 | Футбол | Новости
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Месси может надеть футболку "Мансити"

Легендарный нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси может стать игроков "Манчестер Сити". Об этом передает The Sun

Месси может надеть футболку

Согласно информации издания, руководство клуба подготовило все необходимые документы для продления Месии в "Барсе", однако сам аргентинец колеблется в том, что он должен остаться в составе сине-гранатовых. Предложение в деньгах от "городан" не огорчит каталонского форварда, говорится в сообщении.

Сам Месси стал сомневаться в выборе испанского клуба после продажи его коллеги Неймара в ПСЖ и назначением нового наставника клуба Эрнесто Вальверде. Ситуация вокруг каталонского референдума о независимости также подтолкнула футболиста в тому, чтобы сделать выбор в пользу англичан.

"Мансити" предлагает просто невероятную для мира футбола сумму для трансфера Месси - 400 млн евро. За право обладать бутсами Месси также борется и английский "Манчестер Сити".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нападающий "Барселоны"  Лионель Месси в матче против мадридского Реала установил рекорд, забив свой 500-й гол.


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