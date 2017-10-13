Месси может надеть футболку "Мансити"

Согласно информации издания, руководство клуба подготовило все необходимые документы для продления Месии в "Барсе", однако сам аргентинец колеблется в том, что он должен остаться в составе сине-гранатовых. Предложение в деньгах от "городан" не огорчит каталонского форварда, говорится в сообщении.

Сам Месси стал сомневаться в выборе испанского клуба после продажи его коллеги Неймара в ПСЖ и назначением нового наставника клуба Эрнесто Вальверде. Ситуация вокруг каталонского референдума о независимости также подтолкнула футболиста в тому, чтобы сделать выбор в пользу англичан.

"Мансити" предлагает просто невероятную для мира футбола сумму для трансфера Месси - 400 млн евро. За право обладать бутсами Месси также борется и английский "Манчестер Сити".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче против мадридского Реала установил рекорд, забив свой 500-й гол.