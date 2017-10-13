04:00 13.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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С кем встретится сборная Украины в ближайшее время?

Федерация футбола Украины уже анонсировала возможных соперников для украинской сборной. Об этом передает Футбол 24.

С кем встретится сборная Украины в ближайшее время?

Согласно информации источника, вероятными соперниками для украинских футболистов могут стать сборные Швейцарии, Коста-Рики или Словакии. Вариант товарищеского матча с Коста-Рикой может не состоятся из-за финансовых трудностей команды.

Швейцария может подтвердить готовность к спаррингу не раньше ноября, а вот матч со сборной Словакии станет наиболее удобным для украинской команды Андрея Шевченка.

Прогнозируемые даты матчей ФИФА называет 10 и 14 ноября, но не раньше. 

Напомним, что подопечные Шевченка не смогли вырвать у хорватов заветную путевку в основную сетку Мундиаля - 2018. Команда проиграла Хорватии со счетом - 2:0. В ЧМ-2018 вышли Исландия и Хорватия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что 23 сборные обеспечили себе участие в ЧМ-2018 в России.


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