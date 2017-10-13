Силва вопреки всему тренируется в "Лестер"

Согласно информации издания, руководство "Лестера" спохватилось покупать игрока в последний день трансферного окна, предварительно оформив все нужные документы с португальским "Спортингом". ФИФА не согласилась регистрировать трансфер игрока, так как подача документов была запоздалой и отклонило полностью весь пакет документации.

Наставника "Лестера" Крейг Шекспир считает, что руководству клуба удастся уладить нелепую ситуацию, однако это может создать прецедент, который другие клубы начнут использовать вопреки всем дозволенным правилам. На данный момент футболист уже полноценно тренируется с основным составом.

Тренер постоянно общается с Силвой, чтобы убедиться, что он полностью сосредоточен на тренировках в "Лестере".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международная федерация футбола не приняла очередную апелляцию английского "Лестера" с просьбой получения разрешения на пополнение в свои ряды португальским игроком Адриеной Силва.