Иньеста может покинуть ряды родной сборной

Согласно информации источника, футболист может закончить свою карьеру уже после Чемпионата мира, который пройдет в России. За плечами игрока солидный опыт игры и возраст, однако до турнира еще несколько месяцем, так что Иньеста еще может поменять свое решение, ведь результаты выступления игрока могут мотивировать его остаться в сборной.

За сборную Испании Иньеста дебютировал в 2006 году, тогда он в ничью сыграл со сборной России. Всего на счету Иньсеты 121 матч и 13 реализованных мячей. Точно также футболист и поступил с руководством "Барселоны" не продлив свой контракт. Иньеста окончательно решил покинуть каталонцев по окончании сезона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что игрок неоднократно упоминал, что не исключает возможности перехода в другой европейский клуб.