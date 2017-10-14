23:44 14.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Команда Селезнева и Рыбки одержала драматичную победу над командой Кучера в Турции

Поединок восьмого тура чемпионата Турции между "Кардемир Карабюкспор" и "Кайсериспором" прошел с участием трех украинских футболистов. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Команда Селезнева и Рыбки одержала драматичную победу над командой Кучера в Турции

Этот матч стал своеобразным "украинским дерби" в турецкой Суперлиге, ведь в составах обеих команд сыграли украинские футболисты.

В стартовом составе гостей вышел защитник Александр Кучер, который отыграл весь матч.

У хозяев с первых минут и до финального свистка отыграл вратарь Александр Рыбка, а на замену еще в конце первого тайма вышел нападающий Евгений Селезнев.

Матч завершился минимальной победой "Карабюкспора" - 1:0. Несмотря на то, что команда Селезнева и Рыбки почти тайм играла в меньшинстве после удаления защитника Паппа.

Победный гол в ворота "Кайсериспора" забил румынский легионер хозяев поля Габриэль Торже.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", футболист каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста заявил о возможном уходе из состава испанской сборной после завершени ЧМ-2018Футболист может закончить свою карьеру уже после Чемпионата мира, который пройдет в России.


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