Команда Селезнева и Рыбки одержала драматичную победу над командой Кучера в Турции

Поединок восьмого тура чемпионата Турции между "Кардемир Карабюкспор" и "Кайсериспором" прошел с участием трех украинских футболистов. Об этом сообщается на сайте чемпионата.
Этот матч стал своеобразным "украинским дерби" в турецкой Суперлиге, ведь в составах обеих команд сыграли украинские футболисты.
В стартовом составе гостей вышел защитник Александр Кучер, который отыграл весь матч.
У хозяев с первых минут и до финального свистка отыграл вратарь Александр Рыбка, а на замену еще в конце первого тайма вышел нападающий Евгений Селезнев.
Матч завершился минимальной победой "Карабюкспора" - 1:0. Несмотря на то, что команда Селезнева и Рыбки почти тайм играла в меньшинстве после удаления защитника Паппа.
Победный гол в ворота "Кайсериспора" забил румынский легионер хозяев поля Габриэль Торже.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", футболист каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста заявил о возможном уходе из состава испанской сборной после завершени ЧМ-2018. Футболист может закончить свою карьеру уже после Чемпионата мира, который пройдет в России.