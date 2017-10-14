Команда Селезнева и Рыбки одержала драматичную победу над командой Кучера в Турции

Этот матч стал своеобразным "украинским дерби" в турецкой Суперлиге, ведь в составах обеих команд сыграли украинские футболисты.

В стартовом составе гостей вышел защитник Александр Кучер, который отыграл весь матч.

У хозяев с первых минут и до финального свистка отыграл вратарь Александр Рыбка, а на замену еще в конце первого тайма вышел нападающий Евгений Селезнев.

Матч завершился минимальной победой "Карабюкспора" - 1:0. Несмотря на то, что команда Селезнева и Рыбки почти тайм играла в меньшинстве после удаления защитника Паппа.

Победный гол в ворота "Кайсериспора" забил румынский легионер хозяев поля Габриэль Торже.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", футболист каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста заявил о возможном уходе из состава испанской сборной после завершени ЧМ-2018. Футболист может закончить свою карьеру уже после Чемпионата мира, который пройдет в России.