"Мариуполь" в меньшинстве вырвал ничью в игре с "Вересом"

В середине тайма мариупольцы создали опасный момент. После стандарта от Сергея Болбата Александр Бандура лишь на мгновение опередил набегающего на мяч Александра Насонова.

"Верес" ответил своим полумоментом. Валерий Федорчук подал от углового флажка, Владимир Адамюк на дальней штанге выполнил скидку в центр, где Василий Кобин попытался выполнить шедевр времен выступлений за "Металлист". Впрочем, удар через себя в защитника не вышел.

Первый забитый мяч произошел после розыгрыша стандарта в середине второй половины. Василий Кобин хитро "передернул" защитников "Мариуполя" обманным движением и только потом выполнил подачу. Валерий Федорчук выиграл борьбу и пробил в противоход вратарю. Худжамов перевел мяч в стойку собственных ворот. Впрочем первым на добивании был Сергей Борзенко - 1:0.

В конце матча соперники снова обменялись опасными ударами. Выстрел Вячеслава Танковского пришелся чуть выше ворот. А удар из-за пределов штрафной от Василия Кобина - парировал Рустам Худжамов. Впрочем, счет на табло не изменился - 1:1.

Примечательно, что "Мариуполь" в поединке подошел с серьезными потерями. Гости не досчитались дисквалифицированных Сергея Вакуленко и Руслана Фомина. Не могли помочь партнерам травмированы Виталий Виценец, Игорь Кирюханцева и Вячеслав Чурко.

Добавим также, в таблице чемпионата оба клуба разместились в первой шестерке. "Верес" с 18 очками 4-й, а "Мариуполь" имеет два пункта меньше и на две позиции ниже.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украина набрала практически одно очко в международном футбольном рейтинге УЕФА. Согласно информации сайта, победы столичного "Динамо" и луганской "Зари" смогли сократить отставание на 0,8 очков от ближайшего соперника с лице бельгийского "Андерлехта", который проиграл "Селтику".