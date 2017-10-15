03:00 15.10.2017 | Футбол | Новости
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Американская сборная лишилась своего наставника

Главный тренер сборной Соединенных штатов Брюс Арена решил оставить свой пост. Об этом передает официальный сайт ФИФА.

Американская сборная лишилась своего наставника

Согласно информации сайта, коуч не выдержал горечи поражения своих подопечных в квалификациях на Чемпионат мира - 2018 года, который пройдет в России. 

Арена считает, что на его плечах висела огромная ответственность за результаты, которые сможет показать его команда, однако именно он определял стратегию и тактику игры, подбирал состав и игроков, менял амплуа футболистов, а потому его уход после такого поражения вполне оправдан.

Тренер поблагодарил фанатов, футболистов и руководство клуба а предоставленную мне возможность дважды руководить сборной.  Арена пробыл надолжности наставника сборной всего одни года, с ноября 2016 года.

Ранее Арена тренировал американцев с 1998 по 2006 год, но существенных результатов американцам так и не удалось добиться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США.


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