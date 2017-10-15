Американская сборная лишилась своего наставника

Согласно информации сайта, коуч не выдержал горечи поражения своих подопечных в квалификациях на Чемпионат мира - 2018 года, который пройдет в России.

Арена считает, что на его плечах висела огромная ответственность за результаты, которые сможет показать его команда, однако именно он определял стратегию и тактику игры, подбирал состав и игроков, менял амплуа футболистов, а потому его уход после такого поражения вполне оправдан.

Тренер поблагодарил фанатов, футболистов и руководство клуба а предоставленную мне возможность дважды руководить сборной. Арена пробыл надолжности наставника сборной всего одни года, с ноября 2016 года.

Ранее Арена тренировал американцев с 1998 по 2006 год, но существенных результатов американцам так и не удалось добиться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США.