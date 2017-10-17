"Карпаты" проведут свои матчи при пустых трибунах

Такое решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ после массовых драк фанатов во время поединка Кубка Украины в Ивано-Франковске против "Прикарпатья" - общий счет встречи 2:1.

Львовский клуб покамест не сообщил о том, будет ли он обжаловать решение комитета. Таким образом, "Карпаты" проведут поединки против киевского "Динамо" и "Мариуполя" при пустых трибунах.

Эксперты считают, что ситуация с ограничением для болельщиков с точки зрения футбольных правил правильная, однако ведь и сами футболисты играют для болельщиков, большинство из которых не является членами группировок "ультрас".

Как сообщалось в "УРА-Информ", бомбардир Александр Гладкий в третий раз займет шкафчик львовских "Карпат".