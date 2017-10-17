Сборная Украины потеряла шесть позиций

Как отмечается, украинская команда делит 30-ю строчку с Египтом, который пробился на чемпионат мира. Обе команды имеют в своем активе по 818 очков.

При этом ближайшие соседи нашей сборной также стали сборная Шотландии (29) и сборная Сенегала (32). Так, от шотландцев украинские игроки отстают на три очка, а африканцев на три очка опережаем.

"Потеснили в рейтинге нашу сборную - США, Тунис, Шотландия, Ирландия и Нидерланды", - сказано в сообщении.

В топ-10 также произошли некоторые изменения. Некоторые команды сменили позиции. Возглавляет рейтинг сборная Германии. В Топ-5 также вошли сборные Бразилии, Португалии, Аргентины и Бельгии. В топ-10 вошли Испания и Перу, вытеснив Швейцарию и Колумбию.

Добавим, что следующий раз ФИФА обновит рейтинг 23 ноября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международная федерация футбола определила ещё четыре сборные, которые точно приедут в Россию. Это случилось после матчей 18-го тура южноамериканской квалификации и встреч 10-го тура североамериканского отбора чемпионата мира 2018 года.