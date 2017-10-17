Сегодня состоится мачт Фейеноорд - Шахтер

Матч состоится на стадионе "Де Куйп" в Роттердаме, где смогут расположиться более 50 тыс зрителей. Букмекеры отдают должное украинской команде, на хозяев коэффициент на победу намного выше.

Оранжево-черные провели показательную тренировку перед матчем - пробежка, разминочные упражнения, квадраты. На данный момент "Шахтер" имеет три очка в группе, украинцы уступают в своей группе английскому "Мансити" в рамках ЛЧ.

В свою очередь, "Фейеноорд" провел семь матчей, трижды одержав победу, два раза команда потерпела поражение и один раз сыграла в ничью. Команда действительно несколько уступает "Шахтеру" по уровню игры, однако "горняки" не намерены расслабляться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, на которой донецкий Шахтер узнал своих оппонентов.