Что ожидает "Барселону" после каталонского референдума

Согласно информации источника, в случае, если каталонский Женералитет все-таки провозгласит независимость региона, то это автоматически будет означать его выход из ЕС, а потому руководство "Барсы" лишится своего бюджета, спонсора и инвесторы просто уйдут, а игроки смогут покинуть клуб не заплатив ни единого евро.

Руководство "Барселоны" уверено, что подобный путь развития возможен в самом наихудшем варианте, однако политические распри не должны создавать препятствия для футбольной деятельности, так как это может послужить пагубным примером для многих других стран, где существуют тенденции к региональному сепаратизму.

Как сообщалось в "УРА-Информ", центральный защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано заявил, что по окончании текущего сезона может рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом месте.