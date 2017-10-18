Домагой Вида готов попрощаться со столичным "Динамо"

Об этом передает издание Milliyet.

Вида утверждает, что давно принял такое решение, однако, чтобы не разочаровать руководство украинского клуба, он предложил заработать на его трансфере, но "динамовцы" отказались от такой услуги.

Хорват очень благодарен руководству клуба, тренерам и футболистам за то, что он провел еще один этап становления профессионального спортсмена в их рядах, однако продлевать контракт он категорически отказывается.

В этом сезоне УПЛ Вида провел за "Динамо" семь матчей, в котором ему удалось лишь один раз реализовать себя в воротах соперника, и восемь раз отдать голевую передачу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Вида заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в Испании.