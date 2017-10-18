19:56 18.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100176603:roman

Домагой Вида готов попрощаться со столичным "Динамо"

Хорватский защитник киевского "Динамо" Домагой Вида готов подписать контракт с турецким "Бешикташ" в следующем игровом сезоне.

Домагой Вида готов попрощаться со столичным

Об этом передает издание Milliyet.

Вида утверждает, что давно принял такое решение, однако, чтобы не разочаровать руководство украинского клуба, он предложил заработать на его трансфере, но "динамовцы" отказались от такой услуги.

Хорват очень благодарен руководству клуба, тренерам и футболистам за то, что он провел еще один этап становления профессионального спортсмена в их рядах, однако продлевать контракт он категорически отказывается.

В этом сезоне УПЛ Вида провел за "Динамо" семь матчей, в котором ему удалось лишь один раз реализовать себя в воротах соперника, и восемь раз отдать голевую передачу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Вида заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в Испании.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив