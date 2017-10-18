Хет-рик Икарди показал, кто в Италии отныне футбольный фаворит

Общий счет встречи в итальянском дерби закончился в пользу "Интера" - 3:2. Казалось бы, "Милан" полностью превзошел соперника по всем показателям - владение мячом 60:40, удары по воротам 16:11, угловые семь против двоих.

Однако победа досталась "Интеру". На этот раз тройным голеадором стал Икарди, который в одно касание оформил сначала дубль, а затем на "золотой" 90-ой минуте матча реализовал пенальти.

В составе "Милана" отмечались Сусо и Бонавентура. Отныне "Милан" занимает лишь десятую строчку футбольного рейтинга.

Таким образом, среди своих коллег Икарди имея на счету девять голов отстает от Дибале (10) и Иммобиле (11).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Интер" заявил, что заинтересован в услугах защитника "Динамо" и хорватской сборной Домагая Виды.