Кто будет играть в финале 1 Кубка Украины по футболу

Согласно информации сайта, за право держать кубок чемпиона Украины поборятся четыре команды Премьер-лиги, две из Первой лиги и четыре из Второй лиги.

Фаворитами турнира традиционно называют столичное "Динамо" и донецкий "Шахтер", однако неплохой коэффициент букмекеры дают луганской "Заре", которая недавно привнесла дополнительных очков украинцам в рейтинге УЕФА.

Сетка встреч для этих команд выглядит следующим образом:

19:00, г.Днепр, стадион "Днепр-Арена": "Днепр-1" - "Черноморец";

19:00, г. Запорожье, стадион "Славутич-Арена": "Заря" - "Шахтер";

19:30, г. Александрия., Стадион "Ника" ФК "Александрия" - "Динамо".

Напомним, что в основную сетку турнира после жеребьевки попало лишь 10 команд из 16, к которым присоединились коллеги из Премьер-лиги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", квалификационная сетка матчей Кубка Украины стартовала 20 сентября.