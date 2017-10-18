Кто будет играть в финале 1 Кубка Украины по футболу

Федерация футбола Украины опубликовала команды, которые будут бороться за звание чемпиона Кубка Украины по футболу. Об этом передает официальный сайт федерации.
Согласно информации сайта, за право держать кубок чемпиона Украины поборятся четыре команды Премьер-лиги, две из Первой лиги и четыре из Второй лиги.
Фаворитами турнира традиционно называют столичное "Динамо" и донецкий "Шахтер", однако неплохой коэффициент букмекеры дают луганской "Заре", которая недавно привнесла дополнительных очков украинцам в рейтинге УЕФА.
Сетка встреч для этих команд выглядит следующим образом:
19:00, г.Днепр, стадион "Днепр-Арена": "Днепр-1" - "Черноморец";
19:00, г. Запорожье, стадион "Славутич-Арена": "Заря" - "Шахтер";
19:30, г. Александрия., Стадион "Ника" ФК "Александрия" - "Динамо".
Напомним, что в основную сетку турнира после жеребьевки попало лишь 10 команд из 16, к которым присоединились коллеги из Премьер-лиги.
Как сообщалось в "УРА-Информ", квалификационная сетка матчей Кубка Украины стартовала 20 сентября.