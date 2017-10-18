06:00 18.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины проведет футбольный спарринг с командой Словакии

Подопечные Андрея Шевченка проведут товарищеский матч с национальной сборной Словакии. Об этом передает пресс-службу ФФУ.

Сборная Украины проведет футбольный спарринг с командой Словакии

Согласно информации службы, украинцы проведут поединок при поддержке своих фанатских трибун, время и место игры будет сообщено позже. Ранее украинская сборная впервые в истории не смогла выйти в основную сетку Мундиаля-2018 года.

В результате в общем рейтинге сборных команда опустилась на 30 место. Главный тренер сборной пообещал провести работу над ошибками и начать готовиться к Лиге Европы с обновленным составом и силами.

С наших квалификационных групп в основную часть турнира вышли сборная Хорватии и Исландии. В обеих случаях наша сборная проиграла сопернику "в сухую" - 2:0, 2:0. Вместе с украинской сборной из группы не вышли и футболисты из Турции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", не данный момент  украинская команда делит 30-ю строчку с Египтом, который пробился на чемпионат мира.


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