12:52 18.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Украина вновь может вернуть себе баллы в рейтинге УЕФА

Украинская сборная может занять восьмую строчку рейтинга Международной футбольной ассоциации в связи с победами "Динамо" и луганской "Зари".

Украина вновь может вернуть себе баллы в рейтинге УЕФА

Об этом передает zbirna.com.

В результате победы донецкого "Шахтера" на выезде в Роттердаме против "Фейеноорд" со счетом 2:1 украинская сборная смогла добавить себе дополнительных четыре десятых балла в рейтинге УЕФА, а сама команда вышла на второе место в группе.

Общая сумма очков на данный момент составляет 19 очков: "Шахтер" набрал наибольшее количество баллов - восемь, столичное "Динамо" - шесть баллов, "Александрия" и "Заря" - по два балла каждый, "Олимпик"- полтора балла.

Таким образом, отставание украинских футболистов от Бельгии сократилось до одного балла.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Бельгия все еще имеет в своем активе 37 очков.


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