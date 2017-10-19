10:53 19.10.2017 | Футбол | Новости
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Ибрагимович подлечился и готов заиграть вновь

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович возвращается к тренировкам после длительного курса лечения.

Ибрагимович подлечился и готов заиграть вновь

Об этом передает The Sun.

Согласно информации источника, швед уже провел несколько тренировок, однако играть в матчах основного состава ему покамест противопоказано. Ранее Ибрагимович провел два года в составе "красных дьяволов" и не стал продлевать контракт с клубом.

Руководство команды также не спешило переподписать шведа, так как он получил серьезное растяжение в ходе весеннего сезона 2017 года - планировалось, что футболист сможет восстановить форму к ноябрю.

В составе "МЮ" Ибра успел записать на свой счет 28 голов в 46 матчах всех турниров. Вместе с МЮ он выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Ибрагимович может примерять статус фри агента уже этой зимой.


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