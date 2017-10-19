11:43 19.10.2017 | Футбол | Новости
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Президента ПСЖ подозревают в коррупции

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи может быть притянут к уголовному делу о коррупции.

Президента ПСЖ подозревают в коррупции

Об этом передает AFP.

Согласно информации источника, прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении владельца ПСЖ, его обвиняют в лоббировании интересов в свою пользу при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором.

Сотрудники прокуратуры утверждают, что президент клуба дал взятку в размере семи млн евро в виде поместья владельцу канала за покупку всех прав трансляции ЧМ-2018, однако Вальке считает эти обвинения ложными.

Ранее в ФИФА заявляли о банкротстве ПСЖ и проблем с выплатами футболистам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальная европейская футбольная лига подозревает " Пари Сен-Жермен" в финансовом фейр-плее.


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