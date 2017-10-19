Президента ПСЖ подозревают в коррупции

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи может быть притянут к уголовному делу о коррупции.
Об этом передает AFP.
Согласно информации источника, прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении владельца ПСЖ, его обвиняют в лоббировании интересов в свою пользу при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором.
Сотрудники прокуратуры утверждают, что президент клуба дал взятку в размере семи млн евро в виде поместья владельцу канала за покупку всех прав трансляции ЧМ-2018, однако Вальке считает эти обвинения ложными.
Ранее в ФИФА заявляли о банкротстве ПСЖ и проблем с выплатами футболистам.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальная европейская футбольная лига подозревает " Пари Сен-Жермен" в финансовом фейр-плее.