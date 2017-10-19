Президента ПСЖ подозревают в коррупции

Об этом передает AFP.

Согласно информации источника, прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении владельца ПСЖ, его обвиняют в лоббировании интересов в свою пользу при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором.

Сотрудники прокуратуры утверждают, что президент клуба дал взятку в размере семи млн евро в виде поместья владельцу канала за покупку всех прав трансляции ЧМ-2018, однако Вальке считает эти обвинения ложными.

Ранее в ФИФА заявляли о банкротстве ПСЖ и проблем с выплатами футболистам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальная европейская футбольная лига подозревает " Пари Сен-Жермен" в финансовом фейр-плее.