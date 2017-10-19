Сегодня в Киеве столичное "Динамо" принимает "Янг Бойз"

Об этом передает "Футбол 2".

Главным судьей в матче будет бригада арбитров из Финляндии во главе с Маттиасом Гестраниусом.

Главный тренер "столичных" Александр Хацкевич не уверен в правильности расстановки некоторых позиций на поле, однако тренер пообещал к вечеру определиться с полным составом игроков. Наставник доволен стартовыми очками голубо-синих, но расслабляться точно не стоит.

Главный коуч "Янг Бойз" Адольф Хюттер считает, что его ребята всегда рады провести матч в Киеве, где их тепло встречают, но им срочно нужен тот самый трапмплин, с помощью которого они смогут догнать соперника, так как у них в запасе всего два очка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наставник столичного "Динамо" Александр Хацкевич высказал несколько тезисов о том, с кем будут играть его подопечные в Лиге Европы (ЛЕ).