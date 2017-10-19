12:49 19.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Киеве столичное "Динамо" принимает "Янг Бойз"

Сегодня в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится футбольный поединок между киевским "Динамо" и швейцарским "Янг Бойз".

Сегодня в Киеве столичное

Об этом передает "Футбол 2".

Главным судьей в матче будет бригада арбитров из Финляндии во главе с Маттиасом Гестраниусом.

Главный тренер "столичных" Александр Хацкевич не уверен в правильности расстановки некоторых позиций на поле, однако тренер пообещал к вечеру определиться с полным составом игроков. Наставник доволен стартовыми очками голубо-синих, но расслабляться точно не стоит.

Главный коуч "Янг Бойз" Адольф Хюттер считает, что его ребята всегда рады провести матч в Киеве, где их тепло встречают, но им срочно нужен тот самый трапмплин, с помощью которого они смогут догнать соперника, так как у них в запасе всего два очка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наставник столичного "Динамо" Александр Хацкевич высказал несколько тезисов о том, с кем будут играть его подопечные в Лиге Европы (ЛЕ).


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