04:00 20.10.2017 | Футбол | Новости
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Анчелотти опять получил тренерскую вакансию

Хорватская сборная готова нанять итальянского специалиста Карло Анчелотти. Об этом передает Gazzetta dello Sport.

Анчелотти опять получил тренерскую вакансию

Согласно информации источника, итальянского тренера хорваты планируют нанять лишь на время ЧМ-2018, который будет проходить в России, однако окончательного контракта со специалистом подписывать покамест не спешат.

В настоящее время хорватов тренирует Златко Дали, который готовит "клетчатых" к стыковым поединкам против сборной Греции.

Ранее вокруг Анчелотти разгорелся скандал связанный с тем, что тренер запрещал игрокам "Баварии" тренироваться отдельно от команды, а футболисты попросту сбегали от своего коуча.

Последним гвоздем в гроб Анчелотти стало поражение от ПСЖ со счетом в сухую - 3:0.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно к тренеру претензии к низкому уровню подготовки к матчам выразили Боатенг, Томас Мюллер и Мануэль Нойер. После чего тренер был уволен.


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