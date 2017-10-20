Анчелотти опять получил тренерскую вакансию

Согласно информации источника, итальянского тренера хорваты планируют нанять лишь на время ЧМ-2018, который будет проходить в России, однако окончательного контракта со специалистом подписывать покамест не спешат.

В настоящее время хорватов тренирует Златко Дали, который готовит "клетчатых" к стыковым поединкам против сборной Греции.

Ранее вокруг Анчелотти разгорелся скандал связанный с тем, что тренер запрещал игрокам "Баварии" тренироваться отдельно от команды, а футболисты попросту сбегали от своего коуча.

Последним гвоздем в гроб Анчелотти стало поражение от ПСЖ со счетом в сухую - 3:0.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно к тренеру претензии к низкому уровню подготовки к матчам выразили Боатенг, Томас Мюллер и Мануэль Нойер. После чего тренер был уволен.