С самого начала матча пространство поля находилось под контролем испанцев, ди еще и при поддержки родных трибун усиливался кураж игры. В середине первого тайма счет открыл Делуофеу при поддержке грека Николау - автогол.

Однако в конце "горчичник" получил Жерар Пике, который оставил свою команду в меньшинстве. Второй тайм начался при доминации "барсы", счет на табло удвоил аргентинец Месси. Соперник огрызнулся и на табло свои "нули" греки сменили на "единицу" - 2:1.

Француз Лука Динь продолжил избиение греков до конечного счета - 3:1. На данный момент "Барселона" с девятью очками возглавляет квартет D.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче против мадридского Реала установил рекорд, забив свой 500-й гол.