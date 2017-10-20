"Динамо" вничью сыглало в матче Лиги Европы с "Янг Бойз"

Встреча проходила на стадионе "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Дьемерси Мбокани и Николай Морозюк, а за швейцарцев дважды отличился Рожер Ассале.

При этом гости с 82 минуты играли вдесятером после удаления Секу Саного. Вместе с тем первый гол залила "Янг Бойз", поскольку лучше провела первый тайм. Однако киевляне отыгрались во втором тайме, много атаковали в дальнейшем, но забить третий мяч так не смогли.

Тем не менее ничейный счет больше устроил хозяев, сохранивших четырехочковое преимущество над лидером чемпионата Швейцарии.

В другом матче группы B, который проходил параллельно, "Скендербеу" и "Партизан" также расписали ничью - 0:0.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, луганская "Заря" одолела немецкую "Герту" в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Поединок состоялся на "Арене Львов" и завершился со счетом 2:1.