Килиан Мбаппе побил рекорд результативности Лиги Чемпионов

Об этом передает официальный сайт ЛЧ.

Мбаппе забил свой "престижный" гол в матче против "Андерлехта", таким образом опередив своего коллегу из "Аякса" Клюйверт, который закончил с результатом семь мячей.

В результате "легионер" забил наибольшее количество голов в истории чемпионата.

Напомним, что французский нападающий числится в составе ПСЖ на основе аренды до 2018 года с правом продления контракта до 2022 года. Футболист стал вторым после Неймара дорогостоящим приобретением для клуба.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Мбаппе оформил ключевой гол в матче против немецкого "Метца".