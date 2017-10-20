Килиан Мбаппе побил рекорд результативности Лиги Чемпионов

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан самым результативным бомбардиров в текущем сезоне.
Об этом передает официальный сайт ЛЧ.
Мбаппе забил свой "престижный" гол в матче против "Андерлехта", таким образом опередив своего коллегу из "Аякса" Клюйверт, который закончил с результатом семь мячей.
В результате "легионер" забил наибольшее количество голов в истории чемпионата.
Напомним, что французский нападающий числится в составе ПСЖ на основе аренды до 2018 года с правом продления контракта до 2022 года. Футболист стал вторым после Неймара дорогостоящим приобретением для клуба.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Мбаппе оформил ключевой гол в матче против немецкого "Метца".