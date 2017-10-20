01:00 20.10.2017 | Футбол | Новости
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Килиан Мбаппе побил рекорд результативности Лиги Чемпионов

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан самым результативным бомбардиров в текущем сезоне. 

Килиан Мбаппе побил рекорд результативности Лиги Чемпионов

Об этом передает официальный сайт ЛЧ.

Мбаппе забил свой "престижный" гол в матче против "Андерлехта", таким образом опередив своего коллегу из "Аякса" Клюйверт, который закончил с результатом семь мячей.

В результате "легионер" забил наибольшее количество голов в истории чемпионата. 

Напомним, что французский нападающий числится в составе ПСЖ на основе аренды до 2018 года с правом продления контракта до 2022 года. Футболист стал вторым после Неймара дорогостоящим приобретением для клуба.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Мбаппе оформил ключевой гол в матче против немецкого "Метца".


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