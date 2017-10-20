Неймар получил повестку в суд

Об этом передает Catalunya Radio.

Согласно информации издания, бразильские судебные приставы приняли решение второй инстанции о том, что футболист специально пытался затянуть дело, дабы вновь не платить налогов.

Денежный штраф распространяется на Неймара, его родителей и три компании, которые ведут дела 25-летнего футболиста. Неймара обвиняют в нарушении налогового законодательства с 2011 по 2013 год.

Игрока также обвиняют в том, что он нарочно создавал фиктивные компании для получения части зарплаты и доходов от имиджевых прав.

Как сообщалось в "УРА-Информ", футбольный клуб "Барселона" подаст в суд на бывшего нападающего Неймара за игнорирование ряда контрактных договоренностей с его стороны.