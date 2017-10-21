Хачериди полностью сосредоточился на тренировках

По словам главного врача клуба Леонида Миронова поведал об деталях травмы, которую Евгений вынужден был лечить на протяжении нескольких месяцев. У игрока было воспаление сухожилия полусухожильной мышцы. Хачериди не смог принять участие на выезде против "Черноморца", а также помочь своей команде в спарринге против швейцарского "Янг Бойз".

Таким образом, спортсмен может выйти в поединке против "горняков" в основном составе, однако у "бело-синих" позиционные потери - полузащитника Сергея Сидорова, у которого небольшая травма колена, а также легионера Виды, который в матче против швейцарцев получил серьезную травмы головы.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о том, как им удалось обыграть албанский "Скендербеу".