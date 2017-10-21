17:45 21.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Хачериди полностью сосредоточился на тренировках

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди уже оправился от травмы и готов принять участие в матча против донецкого "Шахтера". Об этом передает официальный сайт "столичных".

Хачериди полностью сосредоточился на тренировках

По словам главного врача клуба Леонида Миронова поведал об деталях травмы, которую Евгений вынужден был лечить на протяжении нескольких месяцев. У игрока было воспаление сухожилия полусухожильной мышцы. Хачериди не смог принять участие на выезде против "Черноморца", а также помочь своей команде в спарринге против швейцарского "Янг Бойз".

Таким образом, спортсмен может выйти в поединке против "горняков" в основном составе, однако у "бело-синих" позиционные потери - полузащитника Сергея Сидорова, у которого небольшая травма колена, а также легионера Виды, который в матче против швейцарцев получил серьезную травмы головы.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о том, как им удалось обыграть албанский "Скендербеу".


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