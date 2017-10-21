Не прошло и дня: Анчелотти отказался тренировать "Лестер"

Согласно информации источника, итальянский специалист не желает моментально менять тренерские амплуа, а планирует взять футбольный перерыв, отдохнуть и просто последить за миром футбола с экрана телевизора.

"Лестер" расстался с Крэйгом Шекспиром, после ничьей в матче с "Вест Бромвичем".

Анчелотти также отметил, что в его услугах заинтересовался другой английский клуб - лондонский "Арсенал". Руководство "Лестер" также предлагало вакантное место тренера таким коучам, как Сэм Эллардайс, Томас Тухель и Роберто Манчини.

Напомним, что предложение временно возглавить футбольный состав Анчелотти получил от хорватов на период их участия на ЧМ-2018, который пройдет в России.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стало известно, что в " Баварии" несколько игроков тренировались в обход своего наставника Карло Анчелотти.