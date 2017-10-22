21:58 22.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Динамо" и "Шахтер" сыграли в ничью

В Киеве завершился матч 13 тура украинской Премьер-Лиги.

На "Олимпийском" киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахетр". Команды так и не смогли забить ни одного мяча и матч завершился со счетом 0:0.

Вместе с тем киевлян для продолжения реальной борьбы за чемпионство устраивала только победа. Таким образом, в турнирной таблице "Шахтер" располагается на первой строчке, имея 32 очка, а "Динамо" с 25 занимает второе место.

Напомним, по итогам этой еврокубковой недели Украина вышла на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций, обогнав Бельгию.

Как сообщал УРА-Информ, на столичном стадионе "Олимпийский" в воскресенье, 22 октября, киевское "Динамо" примет донецкий " Шахтер" в так называемом украинском классико.


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