"Олимпик" со "скрипом" обыграл "Зирку"

Весь старт матча прошел с грубыми нарушениями правил с обеих сторон, однако один из футболистов "Зирки" (Ковалев) все таки получил от судье "горчичник" и отбыл с поля. Весь первый тайм хозяева пытались создавать голевые эпизоды, однако результативностью они не отличались.

Во второй половине поединка дончане крепко взялись за соперника и нанесли несколько "острых" ударов по воротам, на все выше. "Зирка" вынуждена была остаться играть на поле в девять игроков, так как "красную" заработал Фаворов. И лишь на 90-ой минуте футбольного спарринга Моха на правом фланге обыграл защитника, вошел в штрафную и выполнил прострел на Качараба, который отправил мяч в собственные ворота.

Общий счет встречи - 1:0.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно " Олимпик" разорвал контракты с двумя игроками.