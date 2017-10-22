В Киеве в воскресенье "Динамо" сыграет с "Шахтерем"

Команды сыграют в центральном матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч начнется в 19:30, а смотреть противостояние можно на телеканале 2+2.

Поединок "Динамо" - "Шахтер" в прямом эфире также покажут Германия, Хорватия, Словения, Сербия, Австрия и Швейцария.

Вместе с тем столичная полиция сообщает, что во время матча за порядком будут следить около тысячи правоохранителей. Усиленные наряды полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут нести службу на остановках общественного транспорта, в метрополитене и на территории, прилегающей к стадиону.

При этом в полиции призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году в УПЛ команды между собой провели три встречи - две победы в "Динамо" (3:2, 1:0) и одна у "Шахтера" (0:1).

Статистика лидеров украинского футбола говорит о преимуществе "динамовцев". В предыдущих 54-х играх команда победила 21 раз, 15 раз была зафиксирована ничья при 18 победах "Шахтера". Разница мячей 71:66.