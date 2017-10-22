03:00 22.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Верес" прекратил сотрудничество с Федорчуком

Причины решения о прекращении сотрудничества клуба и игрока не сообщаются.

Так, ровенский клуб "Верес" на данный момент прекратил сотрудничество с игроком Валерием Федорчуком. Сотрудничество клуба и игрока было прекращено согласно предварительной договоренности. Такие данные уже распространил официальный сайт ровенского клуба.

Причины данного решения пока что не сообщаются. Согласно неофициальным данным - Федорчук покинул клуб по причине возникшего конфликта с руководством ФК "Верес". Также известно, что Федорчук перешел в клуб летом 2017 г. Валерий выходил на поле в составе клуба девять раз.

Как сообщал УРА-Информ, в июле " Верес" подписал трех новых игроков.


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