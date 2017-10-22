"Верес" прекратил сотрудничество с Федорчуком

Так, ровенский клуб "Верес" на данный момент прекратил сотрудничество с игроком Валерием Федорчуком. Сотрудничество клуба и игрока было прекращено согласно предварительной договоренности. Такие данные уже распространил официальный сайт ровенского клуба.

Причины данного решения пока что не сообщаются. Согласно неофициальным данным - Федорчук покинул клуб по причине возникшего конфликта с руководством ФК "Верес". Также известно, что Федорчук перешел в клуб летом 2017 г. Валерий выходил на поле в составе клуба девять раз.

Как сообщал УРА-Информ, в июле " Верес" подписал трех новых игроков.